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Лавров поправил переводчицу, которая использовала слово «приятель» вместо «друг»

Лавров поправил сербскую переводчицу, использовавшую слово «приятель»

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Imago/dts Nachrichtenagentur/Global Look Press

Министр иностранных дел Сергей Лавров поправил сербскую переводчицу, которая сказала слово «приятель» вместо «друг». Об этом сообщает ТАСС.

Это произошло во время встречи Лаврова с сербским коллегой Ивицей Дачичем, прибывшим с госвизитом с Москву.

Сербский министр приветствовал главу МИД РФ словами «дорогой друг». На сербском языке слово «друг» звучит как русское слово «приятель». Переводчица не стала ничего менять и повторила за Дачичем.

«Приятель — это по-нашему «друг». По-русски приятель — это меньше, чем друг», — сказал Лавров переводчице.

Дачич в ответ тепло поздравил Лаврова с днем рождения. 21 марта ему исполнилось 74 года.

В декабре 2023 года Лавров на саммите в Скопье попросил журналистку немецкого издания Deutsche Welle (организация включена Минюстом в список иноагентов) не искажать его слова об Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).

А в ноябре 2021 года Лавров, выступая на пресс-конференции после переговоров с главой МИД Швеции Анн Линде, резко ответил шведскому журналисту, перепутав языки. У главы МИД спросили, что Россия намерена делать, чтобы наладить отношения с западными странами. В ответ Лавров сказал, что спрашивать такое «неприлично», и случайно назвал Россию английским названием Russia, хотя отвечал по-русски.

Ранее Лавров высказался о ситуации на Балканах.

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