Лавров поправил переводчицу, которая использовала слово «приятель» вместо «друг»

Министр иностранных дел Сергей Лавров поправил сербскую переводчицу, которая сказала слово «приятель» вместо «друг». Об этом сообщает ТАСС.

Это произошло во время встречи Лаврова с сербским коллегой Ивицей Дачичем, прибывшим с госвизитом с Москву.

Сербский министр приветствовал главу МИД РФ словами «дорогой друг». На сербском языке слово «друг» звучит как русское слово «приятель». Переводчица не стала ничего менять и повторила за Дачичем.

«Приятель — это по-нашему «друг». По-русски приятель — это меньше, чем друг», — сказал Лавров переводчице.

Дачич в ответ тепло поздравил Лаврова с днем рождения. 21 марта ему исполнилось 74 года.

В декабре 2023 года Лавров на саммите в Скопье попросил журналистку немецкого издания Deutsche Welle (организация включена Минюстом в список иноагентов) не искажать его слова об Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).

А в ноябре 2021 года Лавров, выступая на пресс-конференции после переговоров с главой МИД Швеции Анн Линде, резко ответил шведскому журналисту, перепутав языки. У главы МИД спросили, что Россия намерена делать, чтобы наладить отношения с западными странами. В ответ Лавров сказал, что спрашивать такое «неприлично», и случайно назвал Россию английским названием Russia, хотя отвечал по-русски.

Ранее Лавров высказался о ситуации на Балканах.