Политолог назвал основную цель саммита Евросоюза

Европа целенаправленно готовится к конфронтации, переводя свою экономику на военные рельсы. Такое мнение в интервью Tsargrad.tv высказал политолог Евгений Михайлов. Он напомнил заявление кандидата в президенты США о том, что Вашингтон не будет поддерживать Евросоюз, если объединение не выделит достаточно денег на оборону.

«Поэтому они на этом фоне еще больше напрягаются. Есть определенные элиты в Евросоюзе, которые заинтересованы в усилении собственной безопасности. И здесь украинский конфликт показал, что Европа достаточно слаба, то есть достаточно быстро истощились запасы, а нового ничего нет», — отметил Михайлов.

При этом он подчеркнул, что Россия также не стоит на месте. Руководство страны примет все необходимые решения для еще большей консолидации как на селения, так и промышленных предприятий, заключил эксперт.

19 марта стало известно, что лидеры стран Евросоюза на саммите, который пройдет 21-22 марта, могут обсудить слова президента Франции Эммануэля Макрона о возможной отправке войск на Украину.

Глава Евросовета Шарль Мишель до этого заявлял, что саммит глав государств Евросоюза примет решения о переводе экономики ЕС на военные рельсы.

Ранее в Италии заявили, что отправка войск НАТО на Украину приведет к эскалации.