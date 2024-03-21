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В Китае отреагировали на оскорбление Ли Хуэя секретарем СНБО Украины

МИД КНР: Украина высоко оценивает посредничество спецпредставителя Ли Хуэя

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Andy Wong/AP

Официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь заявил, что власти Украины высоко оценивают посредничество спецпредставителя правительства Китая по делам Евразии Ли Хуэя. Его слова приводит ТАСС.

«Украинская сторона уделяет большое внимание двусторонним отношениям с Китаем и дает высокую оценку посредническим усилиям спецпредставителя Ли Хуэя», — сказал Линь Цзянь.

Так в МИД Китая прокомментировали высказывание секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексея Данилова, который исказил имя Ли Хуэя.

До этого украинский телеканал ТСН сообщил, что Данилов неправильно произнес имя спецпредставителя Китая по делам Евразии Ли Хуэя, нецензурно исказив его фамилию. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны заявил, что представители КНР не имеют права диктовать условия начала переговоров между Киевом и Москвой. Так он прокомментировал предложение Пекина о мирных переговорах между Украиной и Россией.

Ранее Данилов сравнил объем Западных траншей Украине с «ручейком».

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