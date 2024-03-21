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Сенаторы США представили закон с санкциями против лиц, «подрывающих демократию»

В сенате США представили закон о «защите международной свободы»

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J. Scott Applewhite/AP

Председатель и старший республиканец комитета по иностранным делам сената конгресса США Бен Кардин (демократ от штата Мэриленд) и Роджер Уикер (от штата Миссисипи) представили законопроект против лиц, которые, по версии Вашингтона, якобы «подрывают демократические процессы и институты» в мире. Об этом сообщает ТАСС.

В публикации отмечается, что законопроект должен обеспечивать основу для введения рестрикций против иностранцев, которые подрывают демократические процессы и институты, в соответствии с Глобальным актом о правах человека имени Магнитского.

Инициатива должна активизировать усилия Госдепа и других федеральных ведомств по поддержке заключенных, а также сформировать политику Соединенных Штатов по противодействию авторитаризму в цифровой среде и дезинформации.

До этого координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби сообщил на регулярном онлайн-брифинге, что администрация Соединенных Штатов намерена ввести новые санкции против России и КНДР в связи с тем, что Москва и Пхеньян наращивают военно-техническое сотрудничество.

Ранее Вучич объяснил нежелание Сербии вводить санкции против России.

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