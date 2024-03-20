Поклонская опубликовала текст про украинцев и сделала одно предупреждение

Советник генерального прокурора России, бывший прокурор Республики Крым Наталья Поклонская в своем Telegram-канале выложила текст про украинцев и напомнила о равенстве всех людей.

Она разместила текст некого пользователя интернета под ником Остара, в котором, среди прочего, указывается, что русские, украинцы и белорусы являются представителями одного братского народа, и оскорбления в их адрес воспринимаются как разжигание межнациональной вражды.

В публикации отмечается, что даже в рамках специальной военной операции (СВО) русские и украинцы зачастую солидарно воюют вместе против Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Поклонская напомнила политическим экспертам, что оскорбления по национальному признаку наказываются законом.

«Аккуратнее с высказываниями, мы все равны», — заключила советник генпрокурора.

Некоторое время назад стало известно, что Наталья Поклонская впервые за полтора года появилась в эфире и обратилась к жителям Крыма. В свой день рождения, который был 17 марта, Поклонская поздравила россиян с 10-летием присоединения Республики Крым и города Севастополь к Российской Федерации.

Ранее Царев и Поклонская встретились в центре Москвы.