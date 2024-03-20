Премьер Словакии заявил, что ждет на саммите ЕС дебатов по Украине

На предстоящем саммите лидеров стран Евросоюза пройдут серьезные дебаты на тему взаимодействия с Украиной, считает премьер-министр Словакии Роберт Фицо. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на информагентство TASR.

Как заявил Фицо, он будет выступать против вступления Киева в НАТО, а также за запрет импорта в ЕС 14 видов аграрной продукции с Украины. Кроме того, он намерен лоббировать начало переговоров между Украиной и Россией.

Более того, премьер Словакии будет активно выступать за принятие в ЕС Боснии и Герцеговины, поскольку страна подавала заявку на вступление раньше Украины и Молдавии. Подчеркивается, что Фицо не против присоединения к содружеству двух республик, однако хочет, чтобы они выполнили обязательные для этого требования.

До этого газета Politico сообщила, что Словакии могут перекрыть доступ к фондам Евросоюза из-за «нелиберальной» политики правительства Роберта Фицо.

Ранее спикер парламента Словакии рассказал о позиции страны по отправке военных на Украину.