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Боррель призвал разблокировать границу Украины с Польшей

Боррель заявил, что границы Украины с Евросоюзом должны быть разблокированы

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Roman Baluk/Reuters

Границы Украины с Европейским союзом должны быть разблокированы для свободного транзита. Об этом заявил верховный представитель Союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, передает «Интерфакс».

«Границы должны быть разблокированы, потому что с военной и гражданской точки зрения нам нужен свободный транзит между Украиной и Европейским союзом», — сказал он на пресс-конференции в Брюсселе.

Ставшие причиной блокирования границы польскими фермерами и перевозчиками проблемы нужно решать другим способом, считает Боррель.

Польские фермеры продолжают протестовать против беспошлинного экспорта украинской агропромышленной продукции в Европу. 20 марта они заблокировали въезды в крупные города, в том числе Варшаву, Вроцлав, Познань и Быдгощ. Всего по всей Польше они объявили о протестах 70 тысяч человек в 580 местах.

В Раде заявили, что в марте Украина недополучит 6,6 млрд гривен из-за продолжающейся блокировки границы.

Ранее политолог объяснил, почему между Украиной и Польшей произошел конфликт.

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