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Постпреды стран ЕС утвердили санкции в связи со смертью Навального

ТАСС: санкции ЕС из-за смерти Навального затронут 30 граждан РФ и два юрлица

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Tatyana Makeyeva/Reuters

Постоянные представители стран Евросоюза утвердили санкции в отношении России, связанные со смертью Алексея Навального. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

По данным агентства, рестрикции затронут порядка 30 физических и двух юридических лиц. Отмечается, что подробную информацию о санкциях опубликуют позднее после технической процедуры оформления.

До этого сообщалось, что пакет санкций ЕС, связанный со смертью Навального, одобрили министры иностранных дел стран содружества.

С июня 2022 года Навальный отбывал наказание в ИК-6 во Владимирской области по делу о создании и организации экстремистского сообщества. В декабре 2023 года стало известно, что его перевели в ИК-3 «Полярный волк» в поселке Харп Ямало-Ненецкого автономного округа.

16 февраля Алексей Навальный скончался в колонии.

Ранее в Кремле ответили на обвинения в причастности к смерти Навального.

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