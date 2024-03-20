Постпреды стран ЕС утвердили санкции в связи со смертью Навального

Постоянные представители стран Евросоюза утвердили санкции в отношении России, связанные со смертью Алексея Навального. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

По данным агентства, рестрикции затронут порядка 30 физических и двух юридических лиц. Отмечается, что подробную информацию о санкциях опубликуют позднее после технической процедуры оформления.

До этого сообщалось, что пакет санкций ЕС, связанный со смертью Навального, одобрили министры иностранных дел стран содружества.

С июня 2022 года Навальный отбывал наказание в ИК-6 во Владимирской области по делу о создании и организации экстремистского сообщества. В декабре 2023 года стало известно, что его перевели в ИК-3 «Полярный волк» в поселке Харп Ямало-Ненецкого автономного округа.

16 февраля Алексей Навальный скончался в колонии.

Ранее в Кремле ответили на обвинения в причастности к смерти Навального.