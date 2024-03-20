В МИД РФ откликнулись на информацию о создании SpaceX сети из сотен спутников-шпионов

Создание компанией SpaceХ сети спутников-шпионов в интересах разведывательных служб США несет серьезные риски для безопасности космических операций. Об этом со ссылкой на министерство иностранных дел России сообщает РИА Новости.

16 марта стало известно, что принадлежащая миллиардеру Илону Маску компания SpaceX занимается созданием сети из сотен спутников-шпионов по секретному контракту с Национальным разведывательным управлением (NRO) США. Стоимость подписанного в 2021 году контракта составляет $1,8 млрд.

Предполагается, что мощная шпионская система будет состоять из находящихся на низкой орбите сотен спутников, способных получать изображения Земли в высоком разрешении. В случае успешной реализации программы способность правительства и вооруженных сил США быстро обнаруживать потенциальные цели практически в любой точке земного шара значительно повысится.

21 февраля сообщалось, что компания Илона Маска заключила секретный контракт с США.

Ранее сообщалось, что SpaceX планирует свести с орбиты часть спутников Starlink.