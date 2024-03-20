Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В МИД РФ откликнулись на информацию о создании SpaceX сети из сотен спутников-шпионов

МИД РФ: создание SpaceХ сети спутников-шпионов скажется на безопасности космоса

close
100%
Joe Skipper/Reuters

Создание компанией SpaceХ сети спутников-шпионов в интересах разведывательных служб США несет серьезные риски для безопасности космических операций. Об этом со ссылкой на министерство иностранных дел России сообщает РИА Новости.

16 марта стало известно, что принадлежащая миллиардеру Илону Маску компания SpaceX занимается созданием сети из сотен спутников-шпионов по секретному контракту с Национальным разведывательным управлением (NRO) США. Стоимость подписанного в 2021 году контракта составляет $1,8 млрд.

Предполагается, что мощная шпионская система будет состоять из находящихся на низкой орбите сотен спутников, способных получать изображения Земли в высоком разрешении. В случае успешной реализации программы способность правительства и вооруженных сил США быстро обнаруживать потенциальные цели практически в любой точке земного шара значительно повысится.

21 февраля сообщалось, что компания Илона Маска заключила секретный контракт с США.

Ранее сообщалось, что SpaceX планирует свести с орбиты часть спутников Starlink.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами