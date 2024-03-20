Захарова заявила, что НАТО хочет открыть второй фронт против России в Закавказье

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила на брифинге, что НАТО ставит перед собой задачу открыть второй фронт против России в Закавказье. Трансляцию ведет МИД.

«[У НАТО] есть задача-максимум, а именно открыть в Закавказье второй фронт против нашей страны и в целом подпалить заново регион», — сказала Захарова.

В феврале кандидат в премьер-министры Грузии Ираклий Кобахидзе, говоря о задержании автомобиля со взрывчаткой, который направлялся из Одессы в Воронеж, утверждал, что Украина хочет открыть в Грузии «второй фронт» против РФ.

До этого депутат от оппозиции в парламенте Армении Арегназ Манукян заявляла, что потенциальный визит украинского лидера Владимира Зеленского в Ереван будет организован зарубежными силами в целях открытия «второго фронта» против РФ.

Ранее Макрон допустил проведение наземной операции против России.