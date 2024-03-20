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В Кремле высказались о соглашении Армении и ЕС по наблюдательной миссии

Песков: стоит поставить под сомнение возможную эффективность миссии ЕС в Армении

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MGIMO360 TV/YouTube

В Кремле считают, что потенциальную эффективность наблюдательной миссии ЕС в Армении на границе с Азербайджаном стоит поставить под сомнение. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента РФ Дмитрий Песков в ходе брифинга.

Комментируя решение Армении ратифицировать соглашение с ЕС по наблюдательной миссии, Песков обратил внимание на наличие вопроса, что является предметом наблюдения и признается ли эта миссия азербайджанской стороной.

«Если мы правильно понимаем, азербайджанская сторона негативно относится к функциям этой миссии, это одностороннее решение Еревана. Стоит поставить под сомнение потенциальную эффективность такой миссии», — сказал представитель Кремля.

Парламент Армении 20 марта ратифицировал соглашение между страной и Европейским союзом о статусе наблюдательной гражданской миссии ЕС на границе с Азербайджаном. Поддержали ратификацию документа 57 депутатов, против него никто не выступил, 27 воздержались, а фракция оппозиционной партии «Честь имею» не принимала участия в голосовании.

Ранее Пашинян заявил, что на Армению напали «внешние недемократические силы».

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