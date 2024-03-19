Венгрия заблокировала выплату компенсации Польше за поставки оружия ВСУ

Венгрия блокирует выплату Польше €500 млн в качестве компенсации за поставленное Украине вооружение. С таким заявлением выступил польский премьер-министр Дональд Туск, передает РИА Новости.

Он отметил, что всего €5 млрд должны были быть выплачены на компенсации европейским странам, которые передали Украине вооружение.

«<…> мы все еще ждем два миллиарда злотых — около 500 миллионов евро — компенсации за то, что мы отправили на Украину», — сказал Туск.

Он напомнил, что Европа признала за Польшей право на эти компенсации. Премьер-министр обратил внимание, что «есть одно государство», которое блокирует выплату этих средств — это Венгрия.

Накануне стало известно, что Евросоюз принял решение об увеличении Европейского фонда мира на €5 млрд для траншей Украине, но Венгрия отказалась выделять средства на эти цели. По словам министра иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петера Сийярто, страна не собирается иметь никаких политических или финансовых обязательств с этим фондом.

Ранее в Варшаве заявили, что Польша на фоне поражения Украины готовится к войне.