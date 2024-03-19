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В ООН отреагировали на сообщения об отправке Францией 2 тыс. солдат на Украину

ООН призвала все страны способствовать деэскалации ситуации на Украине

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Global Look Press

В ООН придерживаются позиции необходимости участия разных стран в деэскалации ситуации на Украине. Об этом заявил заместитель представителя генерального секретаря ООН Фархан Хак.

Так он отреагировал на информацию о подготовке Францией военного контингента примерно в 2 тыс. человек для отправки на Украину.

Хак отметил, что не может подтвердить эту цифру, но выделил общее направление в украинском вопросе.

»<…> мы призываем <…> страны делать все возможное для деэскалации ситуации», — отметил он.

Во вторник, 19 марта, директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин заявил, по российская сторона располагает данными, что Франция начала подготовку воинского контингента для отправки на Украину. Он отметил, что французские военные опасаются, что солдат не получится расквартировать на Украине незаметно. Это означает, что иностранное военное подразделение станет приоритетной легитимной мишенью для атак со стороны ВС России.

Ранее Боррель заявил, что отказ от военной помощи Украине не приведет к миру.

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