МИД России объявил демарш советнику-посланнику посольства Великобритании в Москве Тому Додду. Об этом сообщается на сайте министерства.

В МИДе обратили внимание Додда на неприемлемые агитационные публикации британских диппредставительств в России в период проведения президентских выборов. По словам дипломатов, эти публикации выполнены в плакатном стиле и были направлены на срыв выборного процесса на новых российских территориях.

close 100% Алина Джусь/«Газета.Ru»

В российском ведомстве отметили, что считают такую деятельность вмешательством во внутренние дела РФ, а также враждебной попыткой оказать давление на независимую избирательную систему и повлиять на результаты выборов.

Дипломаты добавили, что подобные действия Британии свидетельствуют о грубом нарушении принципов дипломатического общения, закрепленных в Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года, и идут вразрез со статусом британской дипломатической миссии в России.

До этого официальный представитель МИД РФ Мария Захарова говорила, что в министерство могут вызвать британского посла Найджела Кейси, если попытки вмешательства в российские выборы будут продолжаться.

В начале марта МИД РФ объявлял демарш послу Германии Александеру Ламбсдорффу. Он был вызван в министерство в связи с утечкой разговора офицеров бундесвера насчет возможности поставок Украины немецких крылатых ракет Taurus.

Ранее глава МИД Британии рассказал, к чему приведет успех РФ на Украине.