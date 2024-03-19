Украинский посол устроил скандал из-за фильма об СВО

Посол Украины Василий Мирошниченко устроил скандал из-за показа в Австралии фильма о жизни в Донбассе и специальной военной операции с точки зрения жителей региона и российских военнослужащих. Об этом сообщает газета The Guardian.

«В понедельник на канале ABC состоялся показ фильма «Война на Украине: другая сторона» британского режиссера Шона Лангана. Фильм обещал показать человеческий взгляд на жизнь на российской линии фронта. <…> [Посол Мирошниченко] потребовал встречи с управляющим директором ABC Дэвидом Андерсеном и пожаловался министру связи Мишелю Роуленду», — сообщает газета.

Создатели фильма в ответ заявили, что их картина является важной частью всестороннего освещения конфликта. В телекомпании ABC добавили, что аудитория Австралии имеет право самостоятельно решать, смотреть или не смотреть этот фильм, который уже был продемонстрирован и за рубежом.

До этого стало известно, что на НТВ покажут сериал «10 дней до весны» о событиях в Крыму в 2014 году.

Ранее трое бойцов ВСУ переплыли Днепр и сдались в плен ВС РФ.