Госдума распространила на детсады и вузы требование вывешивать флаг России

Государственная дума обязала все образовательные учреждения вывешивать национальный флаг с нового учебного года, который начнется в сентябре 2024 года. Об этом сообщает ТАСС.

Речь идет о федеральном конституционном законе «О государственном флаге Российской Федерации» — во вторник, 19 марта, Госдума на пленарном заседании приняла решение одобрить изменения в этом законе сразу во втором и третьем чтениях.

Согласно изменениям, российский флаг отныне должен вывешиваться на территории или здании всех образовательных учреждений — детских садов, школ, техникумов и лицеев, а также высших учебных заведений. Причем это изменение коснется как государственных, муниципальных бюджетных учреждений, так и частных — вне зависимости от формы собственности.

В конце февраля в Госдуме предложили сделать обязательной церемонию поднятия государственного флага во всех российских школах.

Ранее в Минпросвещения прокомментировали увеличение часов истории в школах.