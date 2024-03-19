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В Госдуме хотят привлекать на СВО больше подследственных

В ГД допустили сокращение запретных преступлений для участия в военной операции

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Владимир Федоренко/РИА Новости

Глава комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников заявил, что список запретных преступлений, обвиняемые и подозреваемые в которых не смогут избежать наказания при заключении контракта с Минобороны РФ для участия в военной операции на Украине, может быть сокращен. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ».

18 марта комитет рекомендовал к принятию во втором чтении законопроект, регламентирующий участие подследственных и осужденных в военной операции.

Крашенинников рассказал, что оборонное ведомство не будет заключать контракты со всеми подряд, а только с подходящими под определенные критерии лицами.

«Мы считаем, что не нужно увеличивать количество статей и, соответственно, уменьшать количество лиц, которые могут быть призваны. Более того, продолжаются дискуссии, наоборот, по поводу того, чтобы была возможность вовлечения в СВО большего количества лиц, которые находятся под судом или под следствием», — цитирует его издание.

12 марта Госдума в первом чтении приняла соответствующий законопроект. В УК предложили внести поправки, согласно которым подозреваемые и обвиняемые в совершении преступления небольшой или средней тяжести получат право на приостановку своего дела, если решат принять участие в спецоперации.

От уголовной ответственности их освободят, если в ходе спецоперации они получат награду или будут уволены со службы по здоровью или возрасту. Или же — по окончании военного времени или мобилизации.

Ранее в Совфеде прокомментировали законопроект о снятии судимости с воюющих заключенных.

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