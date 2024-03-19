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Россия работает над установлением безвизового режима со странами Персидского залива

МИД: РФ работает над установлением безвизового режима со странами Персидского залива

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Наталья Селиверстова/РИА Новости

Россия ведет планомерную и целенаправленную работу по установлению безвизового режима со всеми странами Персидского залива. Об этом сообщил замглавы российского МИД Михаил Богданов, передает ТАСС.

«Потому что, конечно, я думаю, что в интересах наших стран и людей общение, продвижение совместного бизнеса, туризма», — сказал Богданов.

Работа в этом направлении ведется со всеми странами залива, добавил дипломат.

В феврале статс-секретарь — заместитель руководителя МИД Евгений Иванов сообщал, что Москва ведет переговоры об установлении безвизового режима с рядом стран. Конкретные государства он не назвал. Иванов также заявил, что после 1 августа российская сторона планирует расширить список стран, граждане которых смогут оформлять электронные визы для поездки в РФ.

В февраля глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что процесс установления более легкого визового или безвизового режима в рамках стран БРИКС не ведется.

Ранее россиянам назвали страны, в которых можно выгодно отдохнуть.

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