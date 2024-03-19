Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Партия Шольца выросла в рейтинге политических сил Германии

Bild: партия Шольца выросла в рейтинге на фоне заявлений о ракетах Taurus

close
100%
Liesa Johannssen/Reuters

Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) под предводительством канцлера ФРГ Олафа Шольца и партия «Альтернатива для Германии» показали рост в рейтинге политических сил ФРГ. Об этом сообщает Bild.

Согласно данным опроса, проведенного институтом Insa по заказу издания, поддержка партии Шольца выросла на 1,5%, достигнув отметки в 16% (третье место), в то время как рейтинг АдГ увеличился до 19,5% (второе место). Лидирующий блок ХДС/ХСС (Христианско-демократический и Христианско-социальный союзы) потерял 1,5% поддержки избирателей, опустившись до 29,5%. Рейтинг этой партии впервые за несколько месяцев опустился ниже 30%.

Отмечается, что первые две партии высказывали мирные взгляды по отношению к конфликту на Украине и не поддерживают передачу ей дальнобойных ракет Taurus.

Опрос был проведен с 15 по 18 марта, в нем приняли участие две тысячи человек.

Накануне сообщалось, что депутаты комитета бундестага по обороне собрались на тайное заседание, посвященное поставкам ракет Taurus Украине.

Ранее Шольц резко ответил стороннику отправки Taurus Киеву.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами