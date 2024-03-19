Партия Шольца выросла в рейтинге политических сил Германии

Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) под предводительством канцлера ФРГ Олафа Шольца и партия «Альтернатива для Германии» показали рост в рейтинге политических сил ФРГ. Об этом сообщает Bild.

Согласно данным опроса, проведенного институтом Insa по заказу издания, поддержка партии Шольца выросла на 1,5%, достигнув отметки в 16% (третье место), в то время как рейтинг АдГ увеличился до 19,5% (второе место). Лидирующий блок ХДС/ХСС (Христианско-демократический и Христианско-социальный союзы) потерял 1,5% поддержки избирателей, опустившись до 29,5%. Рейтинг этой партии впервые за несколько месяцев опустился ниже 30%.

Отмечается, что первые две партии высказывали мирные взгляды по отношению к конфликту на Украине и не поддерживают передачу ей дальнобойных ракет Taurus.

Опрос был проведен с 15 по 18 марта, в нем приняли участие две тысячи человек.

Накануне сообщалось, что депутаты комитета бундестага по обороне собрались на тайное заседание, посвященное поставкам ракет Taurus Украине.

Ранее Шольц резко ответил стороннику отправки Taurus Киеву.