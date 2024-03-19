В Раде предложили ввести диктатуру ради победы над Россией

В Верховной раде Украины предложили ввести диктатуру под предлогом того, что это поможет одержать победу над Россией. С подобной инициативой выступил народный депутат от партии «Слуга народа» Сергей Демченко, сообщает украинское издание «Страна.ua» в Telegram-канале.

«Иногда страна может дойти до диктатуры в состоянии войны. И иногда говорят, что это единственный выход, чтобы государство вышло победителем», — заявил Демченко.

При этом он отметил, что диктатура всегда несет отрицательные последствия для страны и граждан.

На днях депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) заявил, что информационная политика украинских властей перестала влиять на жителей страны из-за перенасыщенности пропаганды нелепостью и враньем. По словам парламентария, когда украинское телевидение рассказывает о несуществующих успехах армии, о вере официальной информации речи не идет.

До этого бывший глава ЦРУ США Дэвид Петреус посоветовал Киеву расширить мобилизацию в вооруженные силы и изменить правила ротации военнослужащих.

Ранее на Украине предложили провести мобилизацию через лотерею или жеребьевку.