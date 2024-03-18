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В ЕС поддержали использование доходов от активов РФ для Украины

Главы МИД ЕС поддержали использование доходов от активов РФ для Украины

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Jean-Francois Badias/AP

Главы МИД стран Евросоюза поддержали идею потратить доходы от замороженных активов России на транши Украине. Об этом заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель на брифинге по итогам заседания министров иностранных дел, передает ТАСС.

«После дискуссии сегодня я увидел сильную поддержку. <…> Не могу сказать, что было единство, но есть <…> консенсус насчет принятия такого решения», — сообщил он.

По словам Верховного представителя ЕС по иностранным делам, некоторые страны стремятся получить «больше деталей». Он пояснил, как «взять доходы от активов» и использовать их в интересах Украины. Боррель отметил, что необходимо оказать военную помощь в рамках Европейского фонда мира, а также усилить оборонную базу Украины.

Боррель обратил внимание, что окончательное решение пока не принято, но может быть утверждено до или во время саммита ЕС 21-22 марта.

До этого стало известно, что ЕС оплатит поставки вооружения Украине из Фонда мира.

Ранее премьер Украины сделал заявление о конфискованных российских активах.

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