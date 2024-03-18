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ЕС согласовал санкции против «ответственных за смерть Навального»

Главы МИД стран ЕС согласовали санкции в связи с гибелью Навального

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Matt Dunham/AP

Министры иностранных дел 27 стран Евросоюза на заседании в Брюсселе приняли решение о введении санкций против тех, кто несет ответственность за «жестокие условия заключения» и гибель Алексея Навального. Об этом сообщает ТАСС.

«Да, на заседании достигнуто политическое решение о введении санкций в отношении физических и юридических лиц России», — уточнил источник в делегации одной из стран сообщества.

Он анонсировал утверждение решения «в ближайшее дни». Документ опубликуют на станицах «Официального журнала ЕС».

В начале марта стало известно, что ЕС введет новые санкции против РФ из-за смерти Навального.

Накануне пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что у вдовы Алексея Навального Юлии был шанс приехать в Россию и увидеть мужа, но она предпочла остаться за рубежом.

Ранее стали известны последствия санкций США против «Арктик СПГ-2».

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