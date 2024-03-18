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ЕС одобрил санкции против еврейских поселенцев

Боррель: главы МИД ЕС впервые поддержали санкции против израильских поселенцев

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Mohamed Azakir/Reuters

Главы МИД стран Евросоюза одобрили введение санкций в отношении еврейских поселенцев. Об этом заявил Верховный представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель, передает РИА Новости.

«Министры приняли политическое решение о санкциях», — сказал он.

По словам Борреля. предстоит еще «техническая работа». До этого глава евродипломатии заявлял, что в ЕС продолжают работать над санкциями против израильских поселенцев, которые несут ответственность за насилие над палестинцами на Западном берегу реки Иордан.

До этого агентство DPA со ссылкой на диписточники анонсировало, что ЕС впервые намерен ввести рестрикции против радикальных поселенцев. Венгрия, как указали в публикации, заявила, что больше не намерена блокировать процесс. Нападения экстремистски настроенных поселенцев рассматривают как одно из препятствий на пути поиска долгосрочного мирного решения ситуации на Ближнем востоке.

До этого заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил о перспективе столетней войны на Ближнем Востоке.

Ранее Боррель заявил, что отказ от военной помощи Украине не приведет к миру.

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