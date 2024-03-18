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В МИД РФ предложили ответить «огневым кулаком» на усиление военных баз Запада

МИД: РФ на отказ Запада от диалога продолжит создание огневого кулака

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RusArmscontrol/Facebook (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

Россия на отказ Запада от диалога ответит созданием «огневого кулака». Об этом заявил глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов, передает РИА Новости.

Он уточнил, что Россия на усиление сети военных баз у ее границ продолжит успешно выполнять задачи специальной военной операции.

До этого он заявил, что создание крупнейшей базы Североатлантического альянса в Европе является продолжением «эрозии» безопасности в Черноморском регионе.

В начале марта глава делегации в Вене обвинил Запад в расправе над российскими пленными. Он напомнил, что западные кураторы создали «этот нацистский режим», вырастили поколение украинцев, одержимых идеей «национального превосходства». Гаврилов призвал не оставлять эти преступления безнаказанными.

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