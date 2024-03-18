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США не собираются поздравлять Путина с победой на выборах

Госдепартамент США: поздравлений от американских властей Путину не будет

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Алексей Витвицкий/РИА Новости

Администрация США не планирует поздравлять российского лидера Владимира Путина с победой на президентских выборах. Об этом заявил на пресс-конференции заместитель руководителя пресс-службы Госдепартамента США Ведант Пател.

Он отметил, что Путин «останется президентом России».

«Я думаю, можно с уверенностью сказать, что звонков с поздравлениями из Соединенных Штатов не будет», — подчеркнул чиновник.

В понедельник, 18 марта, стало известно. что МИД ФРГ решил не упоминать пост президента РФ Владимира Путина после выборов в России. Подчеркивается, что в германском дипведомстве и до выборов должность Путина в официальных документах не называли. В МИД РФ сочли такое поведение «острой фобией».

До этого премьер-министр Пакистана Шехбаз Шариф поздравил Владимира Путина с переизбранием. Политик подчеркнул, что надеется на сотрудничество двух стран.

Ранее зампред Совета безопасности, председатель фракции «Единая Россия» Дмитрий Медведев назвал президентские выборы главным политическим событием в стране.

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