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Россия потребовала от властей ФРГ официально признать блокаду Ленинграда актом геноцида

Россия направила ноту Германии из-за отказа в выплатах блокадникам

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Global Look Press

Россия потребовала от Германии предметной реакции на преступления третьего рейха и защиту пострадавших от нацистских преступлений. Посольство РФ в Берлине отправило соответствующую ноту в МИД ФРГ, передает РИА Новости.

«Москва продолжит твердо отстаивать права жертв нацистских преступлений и ожидает предметную реакцию Берлина по этому поводу», — отметили в документе.

В дипведомстве обратили внимание на противоречивый подход ФРГ к признанию актами геноцида ранее совершенных преступлений против человечества. Как отметили в министерстве, в заявлении германского МИД по случаю 80-летия снятия блокады Ленинграда не упоминается о многолетних требованиях российской стороны распространить гуманитарные выплаты, которые получают сейчас блокадники-евреи, на всех ныне живущих блокадников.

В конце февраля стало известно, что студенты технического училища в Висбадене не скупились на аплодисменты после упоминания Холокоста в документальном фильме про нацистскую Германию.

Ранее в Госдуме сочли, что украинская легкоатлетка выкрикнула лозунг националистов из-за страха.

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