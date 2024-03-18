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Ким Чен Ын, поздравляя Путина, заявил о новой эпохе в отношениях России и КНДР

Ким Чен Ын заявил, что откроет с Путиным новую эпоху отношений РФ и КНДР

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Валерий Мельников/РИА Новости

Лидер Корейской народно-демократической республики (КНДР) Ким Чен Ын в поздравительной телеграмме Владимиру Путину заявил, что намерен построить вместе с главой российского государства новую эпоху отношений между двумя странами. Текст телеграммы цитирует ТАСС.

«Я твердо возьму вас за руку, и мы обеспечим новый поворотный момент в корейско-российских дружественных отношениях... в соответствии с требованиями эпохи», — говорится в сообщении лидера КНДР.

По словам Ким Чен Ына, на выборах российский народ показал волю к укреплению единства страны и построению сильного государства.

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Алина Джусь/«Газета.Ru»

15-17 марта в России прошло голосование на выборах президента, в том числе в дистанционном формате. За президентский пост боролись Владислав Даванков («Новые люди»), Владимир Путин (в качестве самовыдвиженца), Леонид Слуцкий (ЛДПР) и Николай Харитонов (КПРФ).

По данным Центральной избирательной комиссии, Путин лидирует на выборах президента России с 87,33% голосов после обработки 99,52% протоколов.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров поздравил Путина с победой на выборах президента РФ.

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