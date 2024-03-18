В Госдуме ответили на отказ Украины продлевать контракт с «Газпромом»

Первый заместитель председателя комитета Государственной Думы по энергетике Валерий Селезнев ответил в беседе с «Лентой.ру» на решение властей Украины отказаться продлевать контракт с «Газпромом» на транзит газа в Европу после 31 декабря.

«В данном случае это совсем блеф с точки зрения украинских властей, они сами себе создают дополнительные проблемы. У нас проблем никаких не будет», — сказал Селезнев.

По его словам, это очередной шантаж, но направленный не на Россию, а на страны Восточной Европы.

До этого руководитель министерства энергетики Украины Герман Галущенко заявил, что Киев не планирует продлевать соглашение на транзит газа с «Газпромом» после 31 декабря 2024 года. Галущенко не стал сообщать, существует ли возможность продолжения транспортировки российского газа в обход контрактов с «Газпромом».

Ранее сообщалось, что доходы бюджета РФ от нефти и газа упали на четверть из-за санкций.