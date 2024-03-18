Избежавшие «регуляторной гильотины» акты предлагают переиздать к сентябрю будущего года

Министерство экономического развития России предлагает правительству переиздать до 1 сентября 2025 года нормативные акты, которые избежали отмены или пересмотра в рамках программы «регуляторной гильотины». Об этом сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на проект постановления.

«Регуляторная гильотина» была запущена российскими властями для оценки всех действующих обязательных требований для бизнеса с целью определить их соответствие современным условиям. Неприменимые требования были отменены или изменены. С начала действия программы в 2021 году более 12 тысяч актов были включены в «регуляторную гильотину», и более 140 тысяч устаревших требований для бизнеса были отменены.

По информации «Коммерсанта», проект Минэкономразвития предлагает переиздать до 1 сентября 2025 года документы из «белого списка», которые изначально избежали программы «регуляторной гильотины» и должны были постепенно заменяться новыми. Изначально в этот список входило около 1,2 тысячи актов, и, по данным издания, уже более 500 из них были переизданы. Для оставшихся предлагается установить срок пересмотра. Заместитель министра экономического развития Алексей Херсонцев подчеркнул, что проект направлен на переиздание бессрочных нормативных актов, которые имеют важное значение для регулирования различных сфер и должны быть актуализированы с учетом современных политических и экономических условий.

Кроме того, проект Минэкономразвития предусматривает исключение из «белого списка» некоторых документов, не связанных с контрольно-надзорной деятельностью или уже фактически переизданных. По словам представителей вице-премьера Дмитрия Григоренко, этот проект постановления касается требований, которые не попали под «регуляторную гильотину» из-за решения отраслевых рабочих групп о возможности продления их действия.

Этим решением правительство фактически завершает программу, возвращаясь к отложенным нормам и прорабатывая их в рамках общей логики реформы.

Ранее Мишустин призвал воздерживаться от излишнего оптимизма.