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Нетаньяху обвинил Запад в потере совести

Премьер Нетаньяху: мир забыл о самой страшной резне со времен холокоста

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Ronen Zvulun/Reuters

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обвинил некоторых западных союзников в том, что они забыли о «монстрах из ХАМАС» и пытаются выдвинуть ложные обвинения в адрес Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ). Об этом сообщает Financial Times.

Он задался вопросом: «Неужели вы так быстро отказываете Израилю в праве защищаться от монстров ХАМАС?»

Нетаньяху добавил, что те, кто выступают с подобными заявлениями, забыли о самой страшной резне со времен холокоста. Израильский премьер не привел конкретных имен.

По его мнению, настаивающие на проведении выборов представители международного сообщества «прекрасно понимают, что они парализуют страну на полгода и приведут к прекращению операции».

До этого стало известно, что палестинское движение ХАМАС отправило странам — посредникам в процессе переговоров об урегулировании конфликта с Израилем предложение о прекращении огня в секторе Газа.

В этот же день канцелярия главы правительства Израиля Биньямина Нетаньяху заявила, что позиция ХАМАС по соглашению об освобождении заложников является нереалистичной.

Ранее Нетаньяху заявил, что война Израиля и ХАМАС продлится до 2025 года.

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