Более 5 млн человек уже проголосовали на выборах президента России в Москве

В Москве более 5 млн человек приняли участие в голосовании на выборах президента России с помощью электронных и бумажных бюллетеней. Такие цифры назвал председатель Московской городской избирательной комиссии (Мосгоризбиркома) Ольга Кириллова, чьи слова передает Мосгоризбиркома .

«На 15:00 17 марта 2024 всего выдано бюллетеней — 5 013 661», — заявила глава комиссии.

Согласно ее информации, из них посредством дистанционного электронного голосования (ДЭГ) проголосовали 3 515 605 избирателей, традиционным способом, на бумаге — 1 498 056 человек.

В России идет заключительный день выборов президента. Очная явка превысила показатель 2018 года в 67,54%. В дистанционном электронном голосовании поучаствовали более 90% зарегистрировавшихся. Свой голос на выборах отдали все кандидаты в президенты РФ. Как проходит последний день голосования — в онлайн-трансляции «Газеты.Ru».

Ранее в Херсонской области назвали выборы президента самым знаменательным событие года.