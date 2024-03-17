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Посла РФ в Бухаресте вызвали в МИД Румынии

МИД Румынии выразил недовольство послу РФ в Бухаресте из-за заявлений о золоте

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Посольство России в Румынии/Facebook (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

Посла РФ в Бухаресте Валерия Кузьмина вызвали в МИД Румынии после комментария к требованиям о возврате стоимости переданного Румынией царской России в 1916 году золотого запаса. Соответствующая публикация размещена на сайте МИД Румынии.

«Послу было передано глубокое недовольство румынской стороны искаженным, усеченным и несоответствующим способом рассмотрения, в том числе в публичном сообщении посольства РФ, важных тем, имеющих двустороннюю значимость», — говорится в заявлении на сайте МИД страны.

Вызов дипломата последовал после его обращения к «горячим румынским головам» с призывом «отказаться от мечты вернуть румынское золото».

До этого Захарова заявила, что Румыния навязывает России «фантомные долги». Причиной появления требования о возвращении ценностей Кишиневу на повестке дня она назвала желание Кишинева улучшить финансовое положение на фоне забастовок фермеров в стране.

Ранее Россия напомнила Румынии о прощеном долге после требований о золоте.

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