Посла РФ в Бухаресте вызвали в МИД Румынии

Посла РФ в Бухаресте Валерия Кузьмина вызвали в МИД Румынии после комментария к требованиям о возврате стоимости переданного Румынией царской России в 1916 году золотого запаса. Соответствующая публикация размещена на сайте МИД Румынии.

«Послу было передано глубокое недовольство румынской стороны искаженным, усеченным и несоответствующим способом рассмотрения, в том числе в публичном сообщении посольства РФ, важных тем, имеющих двустороннюю значимость», — говорится в заявлении на сайте МИД страны.

Вызов дипломата последовал после его обращения к «горячим румынским головам» с призывом «отказаться от мечты вернуть румынское золото».

До этого Захарова заявила, что Румыния навязывает России «фантомные долги». Причиной появления требования о возвращении ценностей Кишиневу на повестке дня она назвала желание Кишинева улучшить финансовое положение на фоне забастовок фермеров в стране.

Ранее Россия напомнила Румынии о прощеном долге после требований о золоте.