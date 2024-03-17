Умер украинский политик Геннадий Москаль

Украинский политик, бывший руководитель Луганской и Закарпатской областей Геннадий Москаль умер на 74-м году жизни после тяжелой болезни. Об этом сообщил народный депутат Украины Николай Княжицкий на своей странице в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

«Мои соболезнования семье. Он занимал много государственных постов, был настоящим патриотом и талантливым человеком», — написал Княжицкий.

Москаль родился в Черновицкой области. Он начинал карьеру в правоохранительных органах и служил заместителем начальника УВД в Черновицкой области. После возглавлял управление МВД в Закарпатской и Днепропетровской областях, а также в Крыму.

С июня 2001 по сентябрь 2002 года являлся председателем облгосадминистрации в Закарпатской области. С ноября 2005-го — глава Луганской облгосадминистрации.

С 9 января 2007 Москаль был заместителем председателя Службы безопасности Украины под руководством исполняющего обязанности главы СБУ Валентина Наливайченко. Осенью 2007 года на досрочных парламентских выборах стал народным депутатом Украины от блока Наша Украина — Народная самооборона.

На выборах в парламент 2012 был переизбран депутатом по списку партии «Батькивщина». С сентября 2014 по июль 2015 являлся председателем Луганской облгосадминистрации и руководителем Луганской областной военно-гражданской администрации.

С 15 июля 2015 года – глава Закарпатской областной государственной администрации. В этой должности Москаль пробыл до июня 2019 года и ушел в отставку.

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