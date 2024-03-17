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Макрон счел необходимым гарантии траншей Киеву до начала мирных переговоров

Макрон: Киеву нужны дополнительные гарантии помощи до начала переговоров о мире

Президент Франции Эммануэль Макрон пришел к выводу, что Украине необходимо предоставить дополнительные гарантии по оказанию военной помощи до начала мирных переговоров. Об этом он заявил в интервью ведущим единого украинского телемарафона.

«Мы должны предоставить Украине дополнительные гарантии, чтобы Украина <…> шла уверенно до момента, когда переговоры (о завершении конфликта — прим. ред.) станут возможны», — сказал Макрон.

До этого британская газета The Telegraph объяснила заявления Эммануэля Макрона о конфликте на Украине его желанием вернуть статус страны-доминанта в Европе. Политологи издания сделали вывод, что «из голубя в ястребы» политик превратился не случайно.

Накануне Макрон пообещал выступить с инициативой прекращения огня на Украине на время Олимпийских игр. Он также назвал условия для своего визита в Киев.

Ранее Макрон высказался об изменении мирового порядка.

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