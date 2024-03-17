В Южной Осетии заявили, что обсуждают с Россией вопрос вхождения в ее состав

Вопрос о возможном вхождении Южной Осетии в состав Российской Федерацией обсуждается в тесной координации с РФ. Об этом сообщил РИА Новости председатель парламента республики Алан Алборов.

«Все эти вопросы мы обсуждаем в тесной координации с Российской Федерацией с учетом наших двусторонних отношений и договоров», — сказал он в ответ на вопрос о возможности провести референдум по этой теме.

Алборов также отметил, что Южная Осетия и Россия проводят скоординированную внешнюю политику.

«Когда мы совместно с РФ придем к этой мысли (о вступлении в состав РФ. — «Газета.Ru»), мы это сделаем», — добавил он.

Ранее президент Южной Осетии Алан Гаглоев сказал, что республика стремится быть вместе с Россией и ощущает себя частью русского мира.

До этого заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что идея присоединения Абхазии и Южной Осетии к России может быть реализована при «веских причинах».

Ранее Медведев рассказал о причинах признания РФ Абхазии и Южной Осетии.