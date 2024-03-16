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Медведев заявил, что вандализм на избирательных участках могут приравнять к госизмене

Медведев: поджоги на избирательных участках могут квалифицировать как госизмену

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Екатерина Штукина/РИА Новости

Преступления, совершаемые на избирательных участках в виде поджогов и иных актов вандализма, могут быть квалифицированы как государственная измена. Об этом в своем Telegram-канале написал заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

Медведев назвал тех, кто совершает преступления на избирательных участках, «негодяями» и «предателями» и заявил, что «их деяния могут быть квалифицированы (…) по ст. 275 УК РФ – государственная измена в форме оказания иностранному государству какой-либо помощи в период войны».

«Криминальные активисты на избирательных участках должны осознавать, что за свой поступок могут загреметь лет на двадцать особого режима…» — написал зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

16 марта депутат Госдумы Василий Пискарев заявил, что поджоги избирательных участков могут квалифицировать как теракт.

Ранее Памфилова заявила об «элементах терроризма» после задержаний за вливание зеленки в урны.

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