В Горячем ключе члена ТИК вывели из состава комиссии по решению суда

Решением суда член Территориальной избирательной комиссии города Горячий ключ Краснодарского края отстранена от исполнения своих обязанностей за их невыполнение и попытку дестабилизации обстановки во время выборов. Об этом в своем Telegram-канале сообщила Общественная палата Кубани.

В публикации говорится, что 15 марта Территориальная избирательная комиссия «Горячеключевская» обратилась в суд с требованием исключения из состава комиссии члена ТИК с правом решающего голоса от КПРФ В.И. Шостак. Коллеги вменяли ей систематическое неисполнение своих обязанностей.

Дело было рассмотрено на следующий день на заседании городского суда. Требования ТИК были удовлетворены, полномочия В.И. Шостак в качестве члена Территориальной избирательной комиссии «Горячеключевская» прекращены.

Наблюдатели краевого Общественного штаба по наблюдению за выборами подтвердили, что отстраненная от участия в работе ТИК женщина «неоднократно дестабилизировала обстановку во время проведения выборов на УИК».

Иных подробностей о допущенных ею нарушениях в сообщении Общественной палаты Кубани не приводится.

В настоящее время В.И. Шостак не вправе находиться на территории ТИК и УИК.

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