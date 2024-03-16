Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Горячем ключе члена ТИК вывели из состава комиссии по решению суда

Суд постановил исключить из состава ТИК Горячего ключа члена комиссии Шостак

close
100%
Freepik.com

Решением суда член Территориальной избирательной комиссии города Горячий ключ Краснодарского края отстранена от исполнения своих обязанностей за их невыполнение и попытку дестабилизации обстановки во время выборов. Об этом в своем Telegram-канале сообщила Общественная палата Кубани.

В публикации говорится, что 15 марта Территориальная избирательная комиссия «Горячеключевская» обратилась в суд с требованием исключения из состава комиссии члена ТИК с правом решающего голоса от КПРФ В.И. Шостак. Коллеги вменяли ей систематическое неисполнение своих обязанностей.

Дело было рассмотрено на следующий день на заседании городского суда. Требования ТИК были удовлетворены, полномочия В.И. Шостак в качестве члена Территориальной избирательной комиссии «Горячеключевская» прекращены.

Наблюдатели краевого Общественного штаба по наблюдению за выборами подтвердили, что отстраненная от участия в работе ТИК женщина «неоднократно дестабилизировала обстановку во время проведения выборов на УИК».

Иных подробностей о допущенных ею нарушениях в сообщении Общественной палаты Кубани не приводится.

В настоящее время В.И. Шостак не вправе находиться на территории ТИК и УИК.

16 марта иностранный наблюдатель Банджур отметил удобство голосования в России.

Ранее Володин высказался о роли международных наблюдателей на выборах в РФ.

Все новости на тему:
Выборы президента России
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами