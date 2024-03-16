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Военные РФ предотвратили попытку проникновения диверсантов из Сумской области

МО: военные РФ пресекли попытку проникновения украинской ДРГ из Сумской области

Вооруженные силы (ВС) России предотвратили попытку проникновения украинских диверсантов из Сумской области. Об этом сообщили журналистам в Минобороны РФ.

«Отражены атаки и пресечены попытки проникновения на территорию Российской Федерации диверсионно-разведывательных групп украинских боевиков со стороны населенного пункта Поповка Сумской области Белгородской области», — сказали в ведомстве.

Там отметили, что противник также пытался проникнуть в населенные пункты Сподарюшино и Козинка.

По данным оборонного ведомства, российские военные нанесли удар по сосредоточениям живой силы и техники противника в приграничных с Белгородской и Курской областями районах Украины.

В Минобороны отметили, что авиация и артиллерия РФ уничтожили до 30 военнослужащих ВСУ, три танка, две боевые бронемашины, боевую машину РСЗО Vampire чешского производства, а также боевую машину РСЗО «Град».

До этого оборонное ведомство заявило, что военные ВСУ пытались закрепиться в белгородском селе Козинка, но были блокированы. По данным Минобороны, диверсанты прибыли к границе России на двух вертолетах Ми-8.

Ранее удар гранатой по группе украинских диверсантов попал на видео.

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