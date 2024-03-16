Заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что замгенсека всемирной организации Розмари Дикарло тиражирует фейки о якобы пытках на территории России. Его слова на заседании Совета Безопасности ООН передает ТАСС.

Дипломат выразил сожаление, что Дикарло, говоря о пытках в России, «не нашла в себе мужества упомянуть» произошедшее с американским журналистом Гонсало Лирой, которого пытали на Украине.

В декабре 2023 года член Совета по правам человека при президенте РФ Александр Брод заявил, что ООН признала применение массовых пыток в отношении россиян на Украине. Он подчеркнул, что примерно половина российских военнопленных, которых опросили представители ООН, говорили, что подвергались пыткам и жестокому обращению.

В конце февраля постоянный представитель России при отделении ООН в Женеве Геннадий Гатилов заявлял, что решение Международного суда, который отверг обвинения Украины в адрес России, дезавуирует антироссийские резолюции Совета по правам человека (СПЧ) ООН, вводившиеся с 2014 года.

Ранее глава делегации в Вене обвинил Запад в расправе над российскими пленными.