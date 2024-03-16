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В Приморье власти пообещали компенсации пострадавшим от пожаров

Губернатор Кожемяко: пострадавшие от пожара в Приморье получат компенсации

Губернатор Приморского края Олег Кожемяко сообщил, что потерявшие жилье во время пожаров 15-16 марта жители региона получат компенсации. Слова его пресс-службы приводит ТАСС.

«Он заявил, что все потерявшие кров получат компенсации и сертификаты на новое жилье», — сообщили там.

Также отмечается, что Кожемяко с вечера пятницы, 15 марта, выехал на территории, где координирует тушение пожаров на местах.

Кроме того, отмечается, что каждому прописанному в домовладении члену семьи сгоревших домов выплатят по 100 тысяч рублей на покупку предметов первой необходимости. Также им выдадут сертификат на приобретение жилья.

По данным министерства ГО и ЧС Приморья, за сутки зарегистрировано 16 пожаров общей площадью 1049 га, семь и них ликвидировано. По данным пресс-службы губернатора, большинство пожаров возникает по причине человеческого фактора.15 марта из-за сухой погоды и сильного ветра обстановка с природными пожарами в нескольких муниципалитетах края ухудшилась.

9 марта сообщалось, что природный пожар, полыхавший несколько дней в районе села Малая Кема в Тернейском округе Приморского края, потушили на площади 810 гектаров.

Ранее спасатели потушили 10 гектаров горящей травы в Приморье.

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