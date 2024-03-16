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Итальянский наблюдатель отчитался о голосовании в ЛНР

Наблюдатель из Италии: нормы международного права на голосовании в ЛНР соблюдены

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Александр Пирагис/РИА Новости

Международные эксперты не обнаружили никаких нарушений в первый день голосования на президентских выборах в России в Луганской народной республике (ЛНР). Такую информацию сообщила заграничный наблюдатель из Италии, журналист Андреа Лучиди, чьи слова приводит ТАСС.

Она подтвердила, что избирательный процесс проходит по всем нормам мирового права.

Согласно информации агентства, помимо Италии, за отслеживанием хода работ на избирательных участках и анализом отношения местных граждан к выборам15 марта в ЛНР следили делегаты из Индонезии, Греции и Сирии.

В России прошел первый день голосования на выборах президента. Оно завершится основным днем выборов в воскресенье, 17 марта. По последним данным Центральной избирательной комиссии, общая явка на данный момент составляла 36,12%. Как проходит второй день голосования — в онлайн-трансляции «Газеты.Ru».

Ранее в Белгородской области более половины жителей проголосовали на выборах президента.

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