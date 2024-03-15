Депутат Федоров заявил, что у Казахстана есть независимость, пока с этим согласна Россия

Депутат Госдумы Евгений Федоров в беседе с «Газетой.Ru» не согласился с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым, который назвал свою страну преемницей Золотой Орды. Федоров также считает, что Казахстан имеет суверенитет только с согласия России, пока является дружественным Москве государством.

«На самом деле просто казахстанская государственность, которой 30 лет, ищет свою идентичность в мифах, так говорят ученые. Понятно, что в современном мире идентичность государств и их происхождение определяется международным правом, а не мифами или самоназваниями тысячелетней давности. Вообще Золотая Орда по официальной терминологии — это Монголия. Где Монголия и где Алма-Ата? Понятно, что в Золотую Орду когда-то входили и часть казахской территории, и часть Руси, но это никакого отношения к идентичности казахстанцев и Казахстана не имеет. Это же очевидно. И как раз то, что притаскиваются эти исторические мифы, да еще в искаженном виде, как раз подтверждает, что по сути у Казахстана нет его государственной идентичности», — сказал Федоров.

Парламентарий добавил, что помимо Казахстана, свою государственную идентичность сейчас пытаются определить и Украина с Арменией.

«Недавно премьер-министр Армении Пашинян на Мюнхенской конференции по безопасности определил, что их государственность, слава богу, идет не с государства Урарту, а от Алма-Атинской декларации о как бы ликвидации СССР. Тут понятно, что никакая декларация, это даже не договор, не может что-то ликвидировать. Это просто мнение. Так что это не единственный случай, когда мы говорим про Казахстан. Украина… Мы же знаем мифологию, под которой Украина ведет военные действия с Россией. Причем в начале она ориентировалась, что это какие-то укры, а сейчас открыто говорят – мы просто часть другого государства. Условно, Евросоюза: Германии, Франции, Польши. И мы ведем военные действия за их интересы. То есть за Париж, за Берлин. Это тоже показывает, что вопрос идентичности является ключевым», — считает Федоров.

Он также уверен, что государственная идентичность определяется по итогам последней Мировой войны.

«Это 1945 год. Вот кто входил в 1945 году в какое государство в мире, тот к этому государству и принадлежит. И выйти из состава этого государства он может только с согласия центральных властей. Именно поэтому, например, Косово ООН и не признает. Вот украинская, казахстанская, армянская и другие государственности стоят на согласии Москвы рассматривать их независимыми. Но это согласие законное. Если это согласие будет отозвано, а Дмитрий Анатольевич [Медведев] уже говорил об этом в отношении Украины, то, естественно, и отменяется идентичность этой государственности по отношению к 1945 году. Ну и к международному праву. И, отменяя идентичность этих государственностей и их право на суверенитет, мы имеем право перейти в категорию Косово. То есть в спорную территорию с точки зрения международного права. А на спорной территории осуществляется управление того государства, которому эта территория принадлежала по итогам последней Мировой войны. Именно отсюда у нас есть право на СВО на Украине. Понятно, что в отношении Казахстана это не нужно, потому что это дружественное государство. Но мы должны четко определить: не нужно, пока оно дружественное», — заключил Федоров.

15 марта президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, выступая на национальном курултае, назвал свою страну преемницей Золотой Орды.

«Казахстан является прямым преемником кочевой цивилизации Великой степи. Признанной вершиной государственного строительства на огромных просторах Центральной Евразии всегда выступал Улус Джучи, всемирно известный как Золотая Орда», — заявил Токаев.

Он отметил, что геополитическое наследие этой средневековой державы послужило почвой для возникновения целого ряда евразийских государств, в том числе Казахского ханства.

Ранее депутат Мажилиса Башимов послал депутата Федорова к психиатру из-за слов о независимости Казахстана.