В ЦИК назвали «минусовым» влияние акций с порчей бюллетеней на выборы

Зампред ЦИК Николай Булаев заявил, что порча бюллетеней зеленкой имеет «минусовое» влияние на результат выборов, передает РИА Новости.

«Влияние на выборы нулевое, даже не нулевое там, минусовое», — цитирует его агентство.

При этом Булаев считает, что наказание за подобное должно быть жестким. По его словам, это нужно для понимания гражданами, «что такими методами власть не достигается».

Всего 15 марта по всей России, по его данным, было испорчено около 100-150 бюллетеней.

До этого заместитель председателя ЦИК сообщал, что на минимум пяти избирательных участках в стране урны с голосами залили зеленкой. Подобные инциденты произошли в Ростовской области, Карачаево-Черкесии, Воронежской области и Москве.

15 марта в России началось голосование на выборах президента. Они продлятся до 17 марта включительно. О том, как проходят президентские выборы в первый день голосования, — в онлайн-трансляции «Газеты.Ru».

Ранее прокуратура Москвы назвала нарушением закона призывы идти на выборы в определенное время.