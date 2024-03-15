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В Госдуме рассказали о причине заявлений Макрона о конфликте на Украине

Депутат Шеремет: конфликт на Украине оставил Макрона у разбитого корыта

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Ludovic Marin/Pool via Reuters

Конфликт на Украине оставил президента Франции Эммануэля Макрона «у разбитого корыта». Об этом РИА Новости сообщил депутат Государственной думы от крымского региона Михаил Шеремет.

Он отметил, что со стороны Макрон смотрится как «безответственный политик и мелкий проходимец», которого «презирает собственный народ».

«Он с остервенением борется не за благо граждан Франции и тем более народа Украины, а за огромные деньги, вложенные в приобретение на Украине по бросовым ценам плодородных земель», — сказал Шеремет.

Сокрушительные провалы на фронте и сдача позиций Украины разрушают мечту французского лидера о несметном богатстве.

«Конфликт на Украине не принес Макрону обещанных в США дивидендов, тем самым лишив его неоправданно завышенных надежд и призрачных перспектив, оставляя его у разбитого корыта», — пояснил депутат Госдумы.

До этого лидер французской партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен обвинила президента Франции Эммануэля Макрона в «играх с жизнями французов».

Ранее в ЕС оценили шансы Туска «помирить» Шольца и Макрона.

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