Минцифры России заявило о штатной работе «Госуслуг»

Портал «Госуслуги» и платформа дистанционного электронного голосования работают в штатном режиме, несмотря на высокую активность избирателей. Об этом сообщает Минцифры России, передает ТАСС.

«Платформа дистанционного электронного голосования и «Госуслуги» справляются с нагрузкой. Временно у некоторых пользователей вход в системы мог проходить медленнее обычного, на портале vybory.gov.ru некоторые пользователи виделм сообщение, что система находится под высокой нагрузкой, и предложением проголосовать позже», — отметили в Минцифры.

Уточняется, что в настоящий момент на «Госуслугах» в пике авторизуется почти 6 тыс. пользователей в секунду, а с 8:00 (мск) на «Госуслуги» зашло более 4 млн пользователей, за это время было оказано свыше 800 тыс. услуг.

Центральная избирательный комиссия России сообщила, что явка на выборах президента к 12:00 15 марта составила 5,47%.

О том, как проходят президентские выборы в первый день голосования — в онлайн-трансляции «Газеты.Ru».

Ранее глава ЦИК Памфилова заявила, что выборы президента в России проходят нормально.