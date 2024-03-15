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Медведев указал европейским политикам на их ненасытный аппетит

Медведев: ЕС можно только послать в ответ на требование вернуть золото Румынии

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Екатерина Штукина/РИА Новости

Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что европейских политиков можно только послать в ответ на их требование к Москве вернуть Румынии золотой запас и культурные ценности, переданные властями этой страны на хранение в 1916-1917 годах. Соответствующий пост опубликован на странице во «ВКонтакте» политика.

«ЕС украл у России активов на 300 миллиардов долларов и просит вернуть золотишко Румынии. Сказать нечего по-русски, можно только послать. В общем, идите в ж…», — написал Медведев.

Он также назвал европейских лидеров «придурками, слабаками, ничтожествами», у которых снова «разыгрался аппетит».

Европарламент потребовал от Москвы вернуть Румынии вывезенное в Российскую империю в 1916–1917 годах золото. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ответила на это, что Россия уже вернула часть ценностей, а также простила Бухаресту почти весь долг за «беды и разрушения», причиненные в ходе Великой Отечественной войны. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Еврокомиссии назвали сумму замороженных в Евросоюзе активов России.

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