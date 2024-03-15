МИД Китая обвинил США в сильнейшей дезинформации

США регулярно обвиняют другие государства в распространении дезинформации, но при этом они одновременно с этим остаются главным источником фейков. Об этом в ходе брифинга заявил официальный представитель министерства иностранных дел Китая Ван Вэньбинь, передает ТАСС.

Он отметил, что Вашингтон на систематической основе распространяет ложную информацию о КНР.

«Американское правительство — крупнейший источник дезинформации в мировой истории. Соединенные Штаты часто обвиняют другие страны в распространении дезинформации, являясь при этом крупнейшим источником ложной информации», — сказал официальный представитель ведомства.

Ван Вэньбинь также добавил, что распространение Штатами дезинформации не остановит развитие Китая.

До этого Ван Вэньбинь заявлял, что американские власти не волнует судьба Украины, они преследуют исключительно свои геополитические цели в украинском кризисе.

Ранее Байден высказался об отношениях США с Китаем.