Медведчук рассказал, что угрожает украинской идентичности

Украинский оппозиционер, лидер движения «Другая Украина» Виктор Медведчук заявил, что украинской идентичности угрожает отказ от связей с Россией, украинская государственность не может существовать без исторической и культурной связи с РФ. Об этом он написал в статье на сайте движения.

«Отрыв украинцев от России, русской культуры, русского языка и канонического православия и есть уничтожение украинской идентичности», — отметил он, обратив особое внимание на то, что западные СМИ сумели внушить жителям Украины миф о защите «цивилизованного выбора» в рамках украинского конфликта.

Медведчук подчеркнул, что курс на идейную интеграцию с Западом не ведет страну по верному пути.

До этого сообщалось, что Медведчук пытался вернуть гражданство Украины и статус народного депутата.

Медведчук, как писало Hromadske, обратился в суд в феврале 2023 года, спустя месяц после того, как президент Украины Владимир Зеленский лишил его гражданства. Производство по делу было открыто в марте, а заседания суда продолжаются до сих пор.

В январе 2024 года суд отказал Службе безопасности Украины (СБУ) в закрытии производства и попросил предоставить материалы, подтверждающие потерю Медведчуком гражданства.

Ранее Медведчук назвал единственный сценарий сохранения Украины.