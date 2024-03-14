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В Госдуме предложили вернуться к румынским репарациям за ее участие в ВОВ

В Госдуме хотят потребовать от Румынии репарации в ответ на резолюцию ЕП

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Депутат Госдумы Олег Морозов предложил потребовать от Румынии выплаты репараций за ее участие во Второй мировой войне в ответ на резолюцию Европарламента по возврату Россией румынского золота. Об этом сообщает РИА Новости.

«Румынии, как известно, «простили» репарации за участие в фашистской коалиции и ведение войны против СССР. Можно вернуться и к этому вопросу. Боюсь, что получится, что это они нам должны, а не мы им!» – сказал Морозов.

Он отметил, что Румыния участвует в антироссийских санкциях, чем поддерживает кражу активов РФ.

14 марта депутаты Европейского парламента обратились к РФ с требованием вернуть Румынии ее «национальное достояние», включая золотой запас и культурные ценности.

Отмечается, что власти Румынии вывезли в годы Первой мировой войны в Россию ценности, включая золотой запас (по данным румынской стороны, 91,5 тонны чистого золота), предметы культуры, архивы.

До этого сообщалось, что Нацбанк Румынии проведет кампанию по возвращению золотого запаса страны, эвакуированного в Россию и конфискованного впоследствии СССР.

Ранее в России спрогнозировали золото в 2024 году.

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