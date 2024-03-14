На Западе заявили, что США готовят общество к бегству с Украины

Британский военный аналитик Александр Меркурис заявил в интервью YouTube-каналу The Duran, что США готовят общественное мнение своих граждан к будущему «бегству» с Украины.

Он обратил внимание, что в солидных западных СМИ начали публиковаться статьи, в которых говорится о бесперспективности дальнейшего финансирования Киева и устойчивости экономики России к санкциям.

«Где-то в пределах США поняли, что это зашло слишком далеко, мы не можем продолжать инвестировать в это дальше, нужно подвести черту», — сказал эксперт.

Он отметил, что целью таких публикаций является убеждение американцев и политического истеблишмента Соединенных Штатов в необходимости свернуть проект под названием «Украина».

На этой неделе бывший советник министра обороны США полковник Дуглас Макгрегор сказал, что отставка заместителя государственного секретаря Виктории Нуланд может указывать на скорый уход Вашингтона с Украины.

8 марта член Совета Федерации Алексей Пушков заявил, что главным приоритетом безопасности Соединенных Штатов в конфликте на Украине является недопущение ядерного противостояния Вашингтона и России, а не интересы Киева.

Ранее в США назвали причину, по которой конфликт на Украине еще не окончен.